В стране и мире Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ Алексей Курильченко Также лидеры двух стран акцентировали особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. © Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили «зерновую сделку». Президенты указали на необходимость устранения препятствий для поставок российского зерна в нуждающиеся страны. «Рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран», - говорится в сообщении на сайте Кремля. Также лидеры двух стран акцентировали особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. Владимир Путин изложил Эрдогану принципиальные оценки ситуации вокруг Украины. Напомним сегодня стало известно о телефонном разговоре Путин и Эрдогана. Факт разговора подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Экспертное мнение и аналитика