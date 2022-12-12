В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД России: зерновая сделка нуждается в корректировке

Анна Назайкина
10:10 12.12.2022
Было отмечено, что основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны, как предполагалось изначально.
МИД России: зерновая сделка нуждается в корректировке
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В Министерстве иностранных дел России заявили, что зерновая сделка нуждается в корректировке. Как отметил заместитель главы МИД Сергей Вершинин, выполняется только первая часть сделки.

Речь идет о четырехстороннем соглашении по вывозу зерна с Украины по морскому гумкоридору.

Однако, подчеркнул Вершинин, основные поставки зерна с украинской территории идут не в нуждающиеся страны, как предполагалось изначально.

«Пока основные поставки зерна из Украины идут все-таки не в самые беднейшие страны. Они идут в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные. Это, в свою очередь, заставляет вспомнить о том, как все это начиналось», - сказал он журналистам.

Вершинин обратил внимание на то, что стороны заключали сделку под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь наиболее бедных азиатских, африканских и латиноамериканских стран.

«Считаем, что необходимы коррективы. Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН, и президент Турции, заключалась, повторю, в том, чтобы помочь наибеднейшим странам», - добавил дипломат.

Накануне российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:47 В стране и мире
Виктор Бут стал членом ЛДПР
10:07 В стране и мире
Видео
Площадь выросла вдвое: новые кадры пожара в гипермаркете в Балашихе
09:47 В стране и мире
Видео
Протест на взлетной полосе: кадры захвата демонстрантами аэропорта в Перу
08:41 В стране и мире
В посольстве РФ прокомментировали ситуацию с якобы задержанием Фридмана в Лондоне
08:05 В стране и мире
Минздрав утвердил список недопустимых слов при общении с пациентами
Популярное
Видео
«Встанут с теми, кто вышел на баррикады»: эксперт дала прогноз по развитию ситуации в Косово
Видео
Главный подводный обманщик: как работает подводный комплекс отвлечения МГ-74
Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из РФ
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.