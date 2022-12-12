МИД России: зерновая сделка нуждается в корректировке

Было отмечено, что основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны, как предполагалось изначально.

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что зерновая сделка нуждается в корректировке. Как отметил заместитель главы МИД Сергей Вершинин, выполняется только первая часть сделки.

Речь идет о четырехстороннем соглашении по вывозу зерна с Украины по морскому гумкоридору.

Однако, подчеркнул Вершинин, основные поставки зерна с украинской территории идут не в нуждающиеся страны, как предполагалось изначально.

«Пока основные поставки зерна из Украины идут все-таки не в самые беднейшие страны. Они идут в первую очередь в страны достаточно развитые, обеспеченные. Это, в свою очередь, заставляет вспомнить о том, как все это начиналось», - сказал он журналистам.

Вершинин обратил внимание на то, что стороны заключали сделку под лозунгом обеспечения продовольственной безопасности в первую очередь наиболее бедных азиатских, африканских и латиноамериканских стран.

«Считаем, что необходимы коррективы. Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН, и президент Турции, заключалась, повторю, в том, чтобы помочь наибеднейшим странам», - добавил дипломат.

Накануне российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили устранение препятствий для поставок зерна из Российской Федерации.