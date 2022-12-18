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Аргентина стала чемпионом мира по футболу

Семен Лавров
20:56 18.12.2022
Аргентинская сборная завоевала этот трофей впервые с 1986 года, одержав победу в серии пенальти.
Аргентина стала чемпионом мира по футболу
© Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
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В решающем матче аргентинцы обыграли сборную Франции. Аргентинцы открыли счет уже на 23 минуте - отличился Лионель Месси ударом с 11-метровой отметки. Отметим, что он стал первым футболистом в истории ЧМ, кто забивал во всех матчах плей-офф.

На 36 минуте еще одна легенда аргентинского футбола - Ди Мария - удвоил преимущество своей сборной.  Именно он заработал пенальти, с которого забил Месси.

В конце второго тайма - на 80 и 81 минутах Мбаппе сумел взломать оборону сборной Аргентины, сделав счет снова ничейным. Игра перетекла в дополнительное время. На 108 минуте Месси оформил дубль и тем самым вывел свою сборную вперед. Но уже на 116 минуте французы заработали пенальти, который реализовал Мбаппе, оформив хет-трик.

Судьба финального матча решилась в серии послематчевых пенальти, где удача улыбнулась сборной Аргентины. Команда Лионеля Месси победила со счетом 4:2.

Таким образом, французская команда не смогла защитить титул чемпиона мира, который был завоеван на ЧМ-2018 в России. Отметим, что на том чемпионате сборные Франции и Аргентины встретились уже на стадии 1/8 финала, тогда сильнее оказались французы - 4:3.

Аргентина, сенсационно проиграв в первом матче Саудовской Аравии, стала чемпионом мира впервые за 36 лет.

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