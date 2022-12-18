Чемпиона мира по футбола определить в основное время не удалось

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Сборные Аргентины и Франции завершили основное время финального матча чемпионата мира по футболу со счетом 2:2. Встреча перешла в дополнительное время.

Во второй половине игры два гола забил французский игрок Килиан Мбаппе. У аргентинцев в первом тайме отличились Лионель Месси и Анхель Ди Мария.

Встреча проходит на стадионе «Лусаил Айконик». Финальный матч мундиаля между сборными Аргентины и Франции посетили 88 966 зрителей.