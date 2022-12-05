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«Шикарно сделано!»: как сейчас выглядит восстановленный после теракта Крымский мост

Виктория Косогляденко
Игнат Далакян
19:35 05.12.2022
На Крымском мосту уже никаких повреждений не видно, нет даже строительной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Дорога через Керченский пролив. Направление Тамань - Крым. Уже никаких повреждений не видно. Нет даже строительной техники. Так и не скажешь, что на месте этого участка дороги были серьезные разрушения. Разве что по цвету асфальта можно понять, что это новенький элемент моста.

Стыков на мосту не ощущается, как будто их нет. А ведь эти четыре пролета совсем недавно заняли здесь свое проектное положение. Еще на этапе строительства инженеры спроектировали все так, чтобы любую деталь можно было заменить, не нарушая целостности конструкции. Когда недостающие элементы добавили, строителям оставалось лишь «постелить» на них дорогу, заварить деформационные швы и заасфальтировать. Как было и как стало лучше всего знают водители.

«Да потрясающе! Как будто ничего и не было! Вообще шикарно сделано!», - поделился водитель.

Леонид и его пассажиры застали исторический запуск отремонтированной дороги на пути из Крыма в Тамань. Кто часто ездит на полуостров и обратно лучше других понимают, что это важный момент не только с точки зрения логистики. Но и политически.

«Пускай посмотрят, что мост запускают спустя два месяца», - сказал Леонид.

Сейчас все автомобильные потоки перенаправлены на обновленную мостовую ветку. Пока соседняя пройдет плановое техобслуживание.

Обгонять на этом участке нельзя, потому что здесь же проходит «встречка». Но ограничений по скорости нет, так что можно ехать с допустимой на трассе скоростью 90 км/ ч.

Были также испытания этой дороги под нагрузкой. Тяжелые камазы несколько часов непрерывно ездили по новому участку чтобы проверить его на прочность.

Все показатели тестов в норме. Но большегрузы пока все равно следуют в объезд. Так безопаснее.

Сейчас въезд на мост открыт только для легковушек. Фуры не пускают. Для них есть альтернативная дорога через Запорожскую и Ростовскую области. А небольшие фургоны и автобусы - плывут на паромах. Но сегодня в Проливе действует штормовое предупреждение и они тоже поедут через мост. Правда придется подождать и постоять в очереди потому что на пунктах досмотра очень тщательной проверки, а это занимает время.

Ранее по отремонтированной части Крымского моста проехал за рулем президент Российской Федерации Владимир Путин. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил российскому лидеру о ходе восстановления фрагмента моста.

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