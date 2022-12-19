В Роспотребнадзоре дали ответ на сообщения о возможном введении QR-кодов из-за гриппа
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию ряда российских СМИ о вероятном возвращении системы QR-кодов на фоне эпидемии гриппа.
Например, в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что внедрение QR-кодов вполне возможно, однако для этого нужно отслеживать эпидпоказатели, иначе контроль не будет иметь смысла.
«У нас нет такой информации и быть не может. Мы QR-кодами не занимаемся», - сообщили «Звезде» в пресс-службе Роспотребнадзора.
Позднее в ведомстве официально опровергли сообщения о введении QR-кодов на фоне ситуации с гриппом в стране и отметили, что таких мер не планируется.
Ранее в Москве ввели противоэпидемические меры из-за осложнения ситуации с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Также стало известно, что школьники Ленобласти из-за роста заболеваемости гриппа и ОРВИ раньше уйдут на каникулы.