В Ленобласти школьники из-за роста заболеваемости гриппа и ОРВИ раньше уйдут на каникулы

В этом году последним учебным днем станет 23 декабря.

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В Ленинградской области школьники из-за вспышки гриппа и ОРВИ на два дня раньше уйдут на каникулы. Об этом в четверг сообщили в региональной администрации.

«23 декабря для школьников Ленобласти станет последним учебным днем в 2022 году. Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе принято решение о начале каникул на два дня раньше - с 26 декабря вместо 28 декабря. Таким образом, следующая неделя - последняя учебная неделя второй четверти», - говорится в сообщении.

Заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов заявил, что сейчас на карантине по гриппу и ОРВИ в Ленинградской области 197 классов в 57 школах. Это около пяти тысяч детей.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге ввели масочный режим и отказались от плановой госпитализации детей. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова.