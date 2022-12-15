В Москве ввели ограничения из-за распространения гриппа и ОРВИ

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В Москве вводятся противоэпидемические меры из-за осложнения ситуации с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом в четверг заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Сообщается, что персоналу учреждений здравоохранения и социальной защиты населения рекомендовано ношение масок. Кроме того, будет проводиться термометрия на входе. В стационарах введут запрет на посещение пациентов родственниками.

Также руководству ряда крупных предприятий города, организаций, гостиниц и объектов транспорта рекомендовано обеспечить не менее 75-процентный охват вакцинацией работников.

«В общеобразовательных организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей руководители образовательных организаций самостоятельно принимают решения о приостановлении учебного процесса», - добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, накануне Владимир Путин сообщил, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России составляет около 35% в неделю. А ранее в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге ввели масочный режим в заведениях социального обслуживания. Кроме этого, в городе отказались от плановой госпитализации детей.