Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства в РФ для иностранцев

Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?

В тексте закона указывается, что воспользоваться услугами суррогатных матерей отныне могут лишь состоящие в браке граждане России либо одинокая женщина - гражданка РФ, которая не может выносить и родить ребенка самостоятельно. При этом все родившиеся в результате такой услуги дети будут автоматически считаться гражданами России.

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