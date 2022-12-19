Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства в РФ для иностранцев
Воспользоваться услугами суррогатных матерей отныне могут лишь состоящие в браке граждане России либо одинокая женщина - гражданка РФ.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Текст документа опубликован на сайте правовой информации.
В тексте закона указывается, что воспользоваться услугами суррогатных матерей отныне могут лишь состоящие в браке граждане России либо одинокая женщина - гражданка РФ, которая не может выносить и родить ребенка самостоятельно. При этом все родившиеся в результате такой услуги дети будут автоматически считаться гражданами России.
Ранее законопроект об ограничении услуг суррогатного материнства в России приняла во втором и третьем чтениях Госдума РФ. Позже закон одобрил и Совет Федерации.