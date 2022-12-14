Совфед одобрил запрет суррогатного материнства в РФ для иностранцев и одиноких мужчин

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Совет Федерации одобрил закон, запрещающий услуги суррогатных матерей в России для иностранцев и одиноких мужчин. Соответствующее решение принято на заседании в среду, 14 декабря.

Согласно новому закону, воспользоваться услугой суррогатного материнства теперь смогут только граждане России, состоящие в браке, либо одинокая женщина - гражданка России, которая не может выносить или родит ребенка самостоятельно. Запрещено пользоваться услугой будет иностранцам и одиноким мужчинам с российским гражданством. Однако если иностранец женат на россиянке, на него запрет не распространяется.

Уточняется также, что супруги могут быть записаны родителями рожденного суррогатной матерью ребенка, если развелись после его рождения. Для этого потребуется согласие суррогатной матери и если суд не установит, что брак был заключен лишь для того, чтобы воспользоваться услугой.

Ранее законопроект об ограничении услуг суррогатного материнства в России приняла во втором и третьем чтениях Госдума РФ.