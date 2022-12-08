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ГД одобрила проект о запрете услуг суррогатных матерей в РФ для иностранцев

Елизавета Потейчук
13:22 08.12.2022
Согласно инициативе, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка РФ, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка.
ГД одобрила проект о запрете услуг суррогатных матерей в РФ для иностранцев
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете для иностранных граждан услуг суррогатного материнства в России. Инициатива предписывает возможность воспользоваться данными услугами только гражданам РФ, состоящим в браке, или одинокой россиянке, которая не может выносить или родить ребенка по медицинским показаниям.

Парламентарии ко второму чтению приняли поправку, согласно которой супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона, могут быть записаны родителями с согласия суррогатной матери, если один из них умер или если прекращено гражданство РФ «одного из супругов или обоих супругов либо одинокой женщины». Также проект дает право бывшим супругам быть родителями ребенка, которого родила суррогатная мать, только в том случае, если суд не установит, что расторгнутый брак был фиктивным.

Ранее журналистка Анна Шафран рассказала, что Запад не вводил ни одной ограничительной меры в отношении агентств, которые предоставляют услуги суррогатного материнства для иностранцев. Соответственно, такие агентства работают в интересах прямого врага России, добавила она.

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