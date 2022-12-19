Опубликованы кадры с места аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области

На борту Ми-8 находились три члена экипажа, один из которых пострадал.

© Видео: vm_sut, Telegram © Фото: vm_sut, Telegram

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России опубликовало видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. На кадрах видно сгоревшую часть вертолета и то, как сотрудники следствия устраняют последствия ЧП.

Напомним, на борту Ми-8 находились три члена экипажа, один из которых пострадал. По данным СК, вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся.

До этого вертолет Ми-8 потерпел крушение в Бурятии. Тогда погибли три члена экипажа воздушного судна, пассажиров не было. Вертолет загорелся на рулежной дорожке.