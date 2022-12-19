Один человек пострадал во время жесткой посадки Ми-8 в Магаданской области

Вертолет при посадке столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся.

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В Магаданской области вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа на борту совершил аварийную посадку в районе села Тахтоямск. По данным следствия, вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся. Один из членов экипажа пострадал, возбуждено уголовное дело.

«По данному факту Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)», - говорится в сообщении регионального СК на транспорте.

Ранее при крушении вертолета Ми-8 в Бурятии погибли все члены экипажа. На борту вертолета не было пассажиров. Он воспламенился на рулежной дорожке.