При крушении Ми-8 в Бурятии погибли все члены экипажа

На борту вертолета не было пассажиров. Он воспламенился на рулежной дорожке.

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При крушении вертолета Ми-8 в Бурятии погибли все члены экипажа. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека... Экипаж, к сожалению, погиб», - написал он в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что сообщение о происшествии в аэропорту Байкал поступило в 15.20 по местному времени. Утверждалось, что вертолет загорелся при посадке. Это произошло на рулежной дорожке, однако взлетно-посадочную полосу не задело.

Цыденов уточнил, что к месту ЧП были отправлены силы и средства по второму рангу. Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику, он еще не эксплуатировался.