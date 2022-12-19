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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первую встречу с новым главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Встреча проходит в Минске.

«В Минске проходит встреча министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и министра иностранных дел России Сергея Лаврова», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Белоруссии в Twitter.

До этого Сергей Алейник занимал пост заместителя министра иностранных дел Белоруссии. Он стал главой внешнеполитического ведомства после смерти прошлого главы белорусского МИД Владимира Макея.

Владимир Макей умер в возрасте 64 лет. Макей возглавлял белорусское внешнеполитическое ведомство с 2012 года. Его похоронили на Восточном кладбище Минска.