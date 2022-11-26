БелТА: умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

На данный момент ведомство официально не подтвердило смерть Макея.

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает агенство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Агентство не сообщает причины смерти министра. На данный момент ведомство официально не подтвердило смерть Макея.

Макей занял должность министра иностранных дел Белоруссии с 2012 года. У него осталось трое детей.