Первый замминистра Сергей Алейник стал новым главой МИД Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник назначил главой МИД страны Сергея Алейника, занимавшего ранее должность заместителя министра иностранных дел. Об этом сообщает агентство БелТА.

Кроме того, сегодня командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны назначен Андрей Лукьянович. Ранее он был начальником авиации.

«Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве», - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, предыдущий министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер 26 ноября. Дипломатической службой он занимался в течение 20 лет. Должность главы МИД занял в августе 2012 года.