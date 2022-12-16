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Глава Русского дома в ЦАР госпитализирован после покушения

Анна Касаткина
13:58 16.12.2022
Состояние мужчины оценивается как тяжелое, врачи борются за его жизнь.
Глава Русского дома в ЦАР госпитализирован после покушения
© Фото: officersunion, Telegram
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Глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике госпитализирован после покушения. Об этом сообщил пресс-атташе российского посольства в стране Владислав Ильин.

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Как сообщается в Telegram-канале «Содружества офицеров за международную безопасность», Сытый получил посылку со взрывчаткой, она взорвалась у него в руках.

Состояние мужчины оценивается как тяжелое, врачи борются за его жизнь. По информации СОМБ, Сытый ранее получал несколько писем из иностранных государств с угрозами расправы, если Россия не прекратит сотрудничества с ЦАР. Официального подтверждения данной информации нет.

Напомним, что накануне в Варшаве у кабинета главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика взорвался один из подарков, полученных им во время рабочего визита на Украину. По данным местной радиостанции Zet, взорвавшимся подарком мог быть гранатомет.

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