Глава Русского дома в ЦАР будет экстренно эвакуирован по состоянию здоровья

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Глава Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрий Сытый будет экстренно эвакуирован из-за состояния здоровья. Напомним, Сытый пострадал в результате покушения, он получил ранение в результате взрыва пришедшей ему анонимной посылки. В МИД РФ инцидент расценили как теракт. В настоящее время за его здоровье борются врачи.

«Состояние здоровья тяжелое. Медики борются за жизнь. Принято решение об экстренной эвакуации», - сказал пресс-секретарь посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин в беседе с РИА Новости.

Дмитрий Сытый получил посылку от имени Алекса Севильяно Мингуэсы из Ломе, столицы Того. В конверте находилось взрывное устройство, которое сдетонировало в кабинете директора Русского дома. Кроме того, на месте происшествия полиция Банги обнаружила записку с призывом русским убираться из Африки, которая находилась в одном конверте со взрывчаткой.