«Был страшный удар»: снаряд боевиков разрушил квартиру пожилой женщины в Донецке

Рухнувший поток и стены, выбитые окна - так выглядит квартира в Донецке после атаки украинских националистов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Один из снарядов украинских националистов разрушил квартиру пожилой женщины в Донецке во время обстрела города из РСЗО «Град» вечером 18 декабря.

«Я находилась дома. Только легла. И вдруг такой страшный взрыв. И на меня что-то упало. Думала снаряд, а это люстра. Прямое попадание удара в зал. Вылетели все окна. Я испугалась сильно. Ползком выбралась на четвереньках, боялась, что потолок на меня обвалится. Не могла дверь открыть МЧС. Говорят из Никитовки били. Только вчера сделал уборку. Третий месяц болею. Такая счастливая была. И на тебе», - рассказала Алла Ванжа, жительница Донецка, в квартиру которой попала ракета украинских националистов.

Ранее сообщалось, что не менее пяти снарядов из РСЗО «Град» попали в больницу имени Калинина в Донецке, пострадали двое пациентов, разрушены несколько палат.