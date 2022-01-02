Игроки молодежной сборной по хоккею рассказали, за что их высадили из самолета в Канаде

Хоккеист молодежной сборной России Иван Дидковский рассказал подробности случившегося в Канаде, где команду РФ вместе с тренерским штабом высадили из самолета. По словам Ивана, все произошло неожиданно, до этого претензий к нашим игрокам от сотрудников авиакомпании не поступало.

«Они сказали, что мы нарушали масочный режим, хотя нам ни одного замечания не было сделано. Все было как обычно. Всех предупредили, что надо лететь в масках. Мы сидели в масках, а затем неожиданно всем предложили покинуть самолет. Начали обратно запускать по группам. Сначала обычные пассажиры зашли, потом команда Финляндии. Наши сумки и багаж чешской команды выгрузили из самолета и не пустили нас на рейс», - рассказал Дидковский.

Слухи о том, что россияне устроили на борту дебош, выпивали, курили и вели себя вызывающе, Дидковский назвал смешными. По словам юноши, ничего подобного не было, а инцидент с высадкой из самолета добавил лишние сутки к дороге назад. С ним согласен партнер по команде Никита Смирнов.

«Не знаю, что там произошло, я к этому времени почти уснул, а потом меня попросили выйти из самолета. Я не знаю подробностей. Наверное что-то произошло», - рассказал Смирнов.

Ранее стало известно, что в Канаде, где проводился молодежный чемпионат мира по хоккею, сборные России и Чехии высадили из самолета, который должен был лететь во Франкфурт. Как позже объяснил главный тренер сборной Сергей Зубов, игроков сняли с рейса из-за нарушения масочного режима.