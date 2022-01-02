Тренер молодежной сборной по хоккею объяснил случившееся в Канаде

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов рассказал подробности инцидента со снятием команды с рейса в Канаде, откуда игроки и тренерский штаб возвращались после досрочно завершенного чемпионата мира.

«Стюардессы подходили к требованиям очень внимательно. В Канаде с масками строго, поэтому было принято решение вывести всех пассажиров в зал ожидания, затем разгрузили наш багаж. После этого вышли несколько сотрудников Air Canada, с которыми поговорил руководитель нашей делегации. Чехи остались в Калгари, а мы получили разрешение на следующий рейс. Сотрудники все проверили, у нас не было никаких нарушений и проблем», - приводит РИА Новости слова Зубова.

После этого, рассказал тренер, были найдены места на другой рейс. Там точно также строго проверяли соблюдение масочного режима, но на этот раз все обошлось благополучно и команда вернулась в Москву.

Ранее стало известно, что в Канаде, где проводился молодежный чемпионат мира по хоккею, сборные России и Чехии высадили из самолета, который должен был лететь во Франкфурт. Как позже объяснил главный тренер сборной Сергей Зубов, игроков сняли с рейса из-за нарушения масочного режима. По версии шведской журналистки Мари Леманн, которая находилась на том же рейсе, некоторые молодые люди курили и употребляли алкоголь.