Международная федерация хоккея отреагировала на инцидент с молодежной сборной РФ на авиарейсе

Международная федерация хоккея (МФХ) собирает информацию об инциденте с молодежной сборной России на авиарейсе. Организация планирует дать оценку действиям спортсменов.

Сведения будут переданы в Совет по этике МФХ, «чтобы определить, нарушают ли действия российской сборной Кодекс этики МФХ». Возможные санкции будут определены Дисциплинарным советом организации, передают «Известия».

Ранее сообщалось об инциденте, из-за которого игроки молодежных сборных России и Чехии были сняты с рейса в Канаде, откуда они возвращались с чемпионата мира.

Позже журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн сообщила, многие молодые люди якобы выпивали спиртное, курили и отказывались надевать маски. При этом главный тренер сборной РФ Сергей Зубов опроверг эти обвинения.

При этом в Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что причиной снятия молодежной сборной России по хоккею с рейса стали неправильно надетые медицинские маски.