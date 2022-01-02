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Международная федерация хоккея отреагировала на инцидент с молодежной сборной РФ на авиарейсе

Виктория Ивашечкина
12:28 02.01.2022
Ранее главный тренер сборной РФ Сергей Зубов опроверг обвинения со стороны Швеции в том, что российские игроки якобы распивали спиртное и курили прямо на борту.
Международная федерация хоккея отреагировала на инцидент с молодежной сборной РФ на авиарейсе
© Фото: Tima Miroshnichenko, Pexels
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Международная федерация хоккея (МФХ) собирает информацию об инциденте с молодежной сборной России на авиарейсе. Организация планирует дать оценку действиям спортсменов.

Сведения будут переданы в Совет по этике МФХ, «чтобы определить, нарушают ли действия российской сборной Кодекс этики МФХ». Возможные санкции будут определены Дисциплинарным советом организации, передают «Известия». 

Ранее сообщалось об инциденте, из-за которого игроки молодежных сборных России и Чехии были сняты с рейса в Канаде, откуда они возвращались с чемпионата мира.

Позже журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн сообщила, многие молодые люди якобы выпивали спиртное, курили и отказывались надевать маски. При этом главный тренер сборной РФ Сергей Зубов опроверг эти обвинения. 

При этом в Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что причиной снятия молодежной сборной России по хоккею с рейса стали неправильно надетые медицинские маски.

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