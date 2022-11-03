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В Японии объявили тревогу в связи с пуском ракеты КНДР

Ян Брацкий
02:07 03.11.2022
По данным южнокорейской стороны, в среду КНДР запустила в сторону Японского и Желтого морей 17 ракет и произвела 100 артиллерийских выстрелов.
В Японии объявили тревогу в связи с пуском ракеты КНДР
© Фото: Defense Ministry Keystone Press Agency Globallookpress
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Тревога объявлена в Японии в связи с предполагаемым запуском баллистической ракеты КНДР в сторону Японского моря. Национальное телевидение страны сообщает, что сработала автоматическая система предупреждения. Граждан, проживающих в префектурах на северо-востоке страны, призвали немедленно укрыться в бомбоубежищах и крепких зданиях.

О пуске неизвестной баллистической ракеты с территории Северной Кореи также сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

Двумя днями ранее Северная Корея обвинила США и их союзников в подготовке сценария ядерной войны против КНДР. В МИД страны обратили внимание на непрерывные военные учения, которые проводят Соединенные Штаты совместно с Южной Кореей, и обвинили своих геополитических противников в превращении Корейского полуострова в горячую точку.

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