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МИД КНДР обвинил США в подготовке сценария ядерной войны

Анна Касаткина
06:33 01.11.2022
Соединенные Штаты и Южная Корея своими «непрерывными» и «безрассудными» военными действиями привели ситуацию на Корейском полуострове в серьезную фазу конфронтации, заявили в ведомстве.
МИД КНДР обвинил США в подготовке сценария ядерной войны
© Фото: Winfried Rothermel via www.imago www.imago-images.de globallookpress
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МИД КНДР обвинил США в подготовке сценария ядерной войны и выразил готовность дать симметричный ответ на провокации на фоне очередных совместных учений Штатов и Южной Кореи. Заявление неназванного представителя ведомства опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В МИД заявили, что США и Южная Корея своими «непрерывными» и «безрассудными» военными действиями привели ситуацию на Корейском полуострове в серьезную фазу конфронтации, он превратился в горячую точку, «где военная напряженность самая высокая в мире». Отмечается, что нигде больше не проводятся учения, которые носят столь «четкий агрессивный характер» по своим срокам, масштабам, содержанию и интенсивности. Соединенные Штаты продолжают провоцировать Северную Корею, тогда как последняя принимает лишь меры самообороны, подчеркнул представитель МИД.

«Все факты ясно показывают, что сценарий ядерной войны США против КНДР вступил в завершающую стадию… США, единственная в мире страна, которая ставит основной целью ядерной стратегии "конец власти" суверенного государства, они должны быть готовы к тому, чтобы заплатить равную цену в случае попытки использования силы против КНДР», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что совместные полномасштабные командные военные учения США и Южной Кореи начались в апреле, затем в августе прошли учения Ulchi Freedom Shield, впервые за четыре года включающие полевые тренировки. С тех пор учения не прекращались, в том числе, в них был задействован атомный авианосец. С 17 по 28 октября состоялись ежегодные крупномасштабные учения армии Южной Кореи «Хогук», с 31 августа по 4 ноября идут крупнейшие в истории авиационные учения Vigilant Storm, в которых задействованы около 140 самолетов южнокорейских ВВС и порядка ста единиц авиации с американской стороны, а также впервые — самолет-заправщик австралийских ВВС модели KC-30A и истребитель-невидимка F-35B с авиабазы Ивакуни в Японии.

КНДР, в свою очередь, с 25 сентября провела девять ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа «Хвасон-12», которая пролетела над Японией, преодолев рекордные 4,5 тысячи километров, напоминает РИА Новости. За последние две недели северокорейские военные провели также ряд артиллерийских стрельб, учения авиации и тактических ядерных подразделений. Всего с начала года КНДР выполнила 28 ракетных пусков, три из которых были испытаниями крылатых ракет.

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