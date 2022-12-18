Проверка передовых позиций: кадры рабочей поездки Шойгу в зону СВО
Минобороны опубликовало кадры поездки главы ведомства Сергея Шойгу в Южный военный округ (ЮВО), где он проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции.
Министр совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений. На передовой Шойгу пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач.
На пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях. Особое внимание министр обороны обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов