Проверка передовых позиций: кадры рабочей поездки Шойгу в зону СВО

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Минобороны опубликовало кадры поездки главы ведомства Сергея Шойгу в Южный военный округ (ЮВО), где он проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения специальной военной операции.

Министр совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений. На передовой Шойгу пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач.

На пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях. Особое внимание министр обороны обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов