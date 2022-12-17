Путин ознакомился с работой объединенного штаба войск, задействованных в СВО

Глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

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Президент Владимир Путин в пятницу, 16 декабря, ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые задействованы в специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции», - передает его слова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

Ранее Владимир Путин из Ново-Огарево провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ. На нем обсуждались вопросы безопасности и взаимодействия с соседними государствами. Докладчиком по озвученной теме выступил глава МИД России Сергей Лавров.