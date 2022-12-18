WSJ: команда Байдена приступила к подготовке его переизбрания

Между тем, рейтинг общественного одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США упал до рекордных значений.

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Команда действующего президента США Джо Байдена начала планировать его предвыборную компанию в 2024 году. Пока обсуждается общая структура и распределяются ведущие роли. Сам глава Белого дома еще окончательно не решил, будет ли он бороться за президентское кресло. Как пишет газета The Wall Street Journal, американский лидер намерен обсудить этот вопрос со своей семьей на каникулах.

Предвыборный штаб планируется разместить в Филадельфии, там он находился в 2020 году, когда Байден избирался впервые. В качестве альтернативного варианта рассматривается город Уилмингтон в штате Делавэр. В начале ноября действующий президент Соединенных Штатов заявил о намерении повторно баллотироваться на главный государственный пост.

Между тем, рейтинг общественного одобрения Джо Байдена упал до рекордных 36%, о чем стало известно ранее. Отмечено, что 59% американцев не одобряют деятельность главы государства.