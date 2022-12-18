Скрытая мобилизация в Польше и напряжение на границе с Украиной: что вынудило Минск начать проверку боеготовности

Первая с 2019 года личная встреча лидеров союзных государств пройдет в понедельник, 19 декабря в столице Белоруссии.

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В настоящий момент на украинско-белорусской границе находится крупная группировка войск, размещенная киевским режимом. Националисты уничтожают мосты, минируют автомобильные и железные дороги. По данным белорусских спецслужб, на некоторых из них в три ряда установлены противотанковые мины.

Вместе с тем, ранее поступала информация о готовящихся в Польше масштабных военных учениях, после которых поляки собираются напасть на западную Украину. Местное издание даже назвало точную дату начала вторжения - 4 мая.

И на таком фоне на этой неделе в Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности армии. Отработали строительство переправы и форсирование реки Неман. С октября месяца в Белоруссии находятся и российские военные. В рамках региональной группировки войск они проводят боевое слаживание с белорусскими подразделениями и служат гарантией того, что Запад не посмеет устроить на западных рубежах никакую провокацию.

А уже завтра, впервые с 19-ого года Минск с рабочим визитом посетит Владимир Путин. Вначале встреча пройдет в широком составе при участие глав государств и членов правительства. А затем состоятся переговоры Путина и Лукашенко один на один.

О том, как ситуации на южных рубежах Белоруссии и в сопредельных с ней государствах - смотрите в сюжете Елены Сивонен для программы «Главное с Ольгой Беловой».