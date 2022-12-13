В Белоруссии по поручению Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности

Как отметили в Минобороны страны, мероприятия будут носить комплексный характер. В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава.

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В Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности. Об этом говорится в сообщении белорусского оборонного ведомства.

«По поручению президента Республики Беларусь - главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь под руководством Государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности», - сообщили в Минобороны страны.

Было отмечено, что проверка будет комплексной. Военнослужащие в кратчайшие сроки выдвинутся в назначенные районы, войскам предстоит осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону.

Кроме того, они должны будут навести мостовые переправы через реки Неман и Березина, добавили в МО Белоруссии.

Уточняется, что в настоящий момент запланировано передвижение техники и личного состава, временное ограничение движения гражданского транспорта на некоторых дорогах и участках местности.