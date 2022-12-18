В Испании перехватили подозрительную посылку, отправленную консульству Украины

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Полиция Испании перехватила письмо, которое шло в украинское консульство в Барселоне. Скорее всего, внутри находятся части трупов животных. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источник из правоохранительных органов Каталонии.

«Письмо, адресованное консульству Украины в Барселоне, было перехвачено в пятницу днем в логистическом центре Correos», - гласит публикация.

Согласно сообщению, письмо поступило между пятью и шестью часами вечера по местному времени.

Агентство также утверждает, что полицейские сообщили ему о проведении проверки отправления. По имеющимся данным, внутри не было обнаружено взрывчатых веществ.

3 декабря МИД Украины сообщило о том, что дипломатические представительства страны по всему миру получили в сумме 17 посылок со взрывчаткой или внутренностями животных. Таким образом, по словам министра иностранных дел Украины, кто-то пытался запугать дипломатов. За несколько дней до этого испанская полиция оцепила здание украинского посольства в Мадриде, из-за взорвавшегося внутри конверта, полученного одним из сотрудников.