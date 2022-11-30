Ранее сообщалось, что взрыв произошел после того, как сотрудник дипмиссии вскрыл конверт.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы первые кадры с места взрыва в посольстве Украины в Испании. В настоящий момент у здания дипмиссии находится большое количество полицейских автомобилей и репортеров.

Ранее стало известно, что в результате произошедшего пострадал один человек. Впоследствии появились сообщения, что был ранен сотрудник дипломатического представительства, у него легкие повреждения.

Утверждалось, что взрыв произошел после того, как он вскрыл конверт. Возможно, в нем находилось маленькое взрывное устройство.