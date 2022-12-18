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Названа страна, которая расходует самый большой процент ВВП на Украину

Максим Крюков
00:17 18.12.2022
По данным немецкой статистической компании Statista, Таллин выделяет на помощь Киеву 1,1% от своего ВВП.
Названа страна, которая расходует самый большой процент ВВП на Украину
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press
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Страной, которая выделяет на помощь Украине более одного процента от своего валового внутреннего продукта (ВВП), оказалась Эстония. Об этом пишет эстонская газета Postimees, ссылаясь на статистические данные немецкой компании Statista.

Сообщается, что Таллин выделяет на помощь Киеву 1,1% от ВВП. При этом в сравнении с другими государствами по доле от данного показателя Эстония поддержала Украину в пять раз больше, чем Словакия и в десять раз больше, чем Финляндия.

Вторую строчку по расходам на помощь киевскому режиму занимает Латвия, которая пожертвовала 0,93 процента от своего ВВП. Третьей в данном рейтинге стала Польша - Варшава направила Киеву 0,5 процента своего ВВП.

Ранее власти Евросоюза одобрили очередной пакет финансовой помощи Украине. В 2023 году Киев получит от объединенной Европы 18 миллиардов евро. По замыслу Еврокомиссии, новая финансовая помощь Украине будет представлять из себя льготные кредиты со сроком погашения до 35 лет. Первые выплаты Киев должен будет начать лишь в 2033 году.

Согласно докладу, подготовленному специалистами Польского института международных отношений, поддержка Украины может сократить помощь Евросоюза другим странам и отрицательно отразиться на его авторитете. Из документа следует, что с февраля 2022 года ЕС направил €19,7 млрд в качестве гражданской помощи киевским властям и еще €3,1 млрд - в качестве военной, что намного больше обещанных Киеву €620 млн в рамках финансовой программы на 2021-2027 годы.

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