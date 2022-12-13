Власти ЕС согласовали очередной пакет финансовой помощи Украине на 18 млрд евро

Финансовая помощь Украине будет предоставляться в виде льготных кредитов со сроком погашения до 35 лет.

© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Власти Евросоюза одобрили очередной пакет финансовой помощи Украине. В 2023 году Киев получит от объединенной Европы €18 млрд, сообщило представительство Чехии в ЕС.

«Послы единогласно одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году», - говорится в сообщении представительства в Twitter.

По замыслу Еврокомиссии, новая финансовая помощь Украине будет представлять из себя льготные кредиты со сроком погашения до 35 лет. Первые выплаты Киев должен будет начать лишь в 2033 году.

А накануне главы министерств иностранных дел стран ЕС согласовали увеличение на €2 млрд Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия на Украину. Общее увеличение финансового объема фонда до 2027 года составит до €5,5 млрд. Предполагается, что соглашение официально подпишут в начале следующего года.