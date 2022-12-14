В Польше раскрыли опасность поддержки Украины Евросоюзом

Помощь Украине за счет других стран может снизить авторитет ЕС, считают эксперты.

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Поддержка Украины может сократить помощь Евросоюза другим странам и отрицательно отразиться на его авторитете. Об этом говорится в докладе, подготовленном специалистами Польского института международных отношений.

«Огромные масштабы потребностей... Украины и оказываемой ей помощи нагружают существующую систему сотрудничества в целях развития, что угрожает сокращением поддержки других стран и ряда приоритетных областей», - цитирует документ RT.

Согласно докладу, с февраля 2022 года ЕС направил €19,7 млрд в качестве гражданской помощи Украине и еще €3,1 млрд - в качестве военной, что намного больше обещанных Киеву €620 млн в рамках финансовой программы на 2021-2027 годы.

Авторы документа указывают, что концентрация на поддержке Украины и игнорирование других кризисов могут снизить авторитет Евросоюза. Оставшиеся без поддержки страны «глобального Юга» (Азии, Африки, Латинской Америки), считают эксперты, будут требовать скорейшего завершения украинского конфликта, даже на невыгодных для Киев условиях. Они также могут надавить на Запада с целью отмены антироссийских санкций в рамках своей деятельности в ООН. Специалисты института призывают ЕС нарастить финансирование программ по содействию развитию, а также создать новые инструменты и механизмы.

Накануне власти Евросоюза одобрили очередной пакет финансовой помощи Украине. В 2023 году Киев получит от Европы €18 млрд, сообщило представительство Чехии в ЕС.