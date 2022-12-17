Туристам, не сумевшим улететь в Египет, вернут деньги

© Фото: Britta Pedersen, dpa, GlobalLookPress

Туристам, которые не смогли вылететь в Египет из-за отмены рейсов авиакомпании iFly, вернут деньги. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе туроператора TEZ TOUR.

«Клиентам туроператора, чьи вылеты были запланированы на соответствующие даты (с 15 по 19 декабря. — Прим.ред.), будет произведен возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, для возврата денежных средств необходимо аннулировать заявку и заполнить заявление. По вопросам аннуляции следует обращаться в турагентство по месту бронирования, в случае оформления тура на сайте туроператора нужно аннулировать его самостоятельно в личном кабинете, не улетевшим 15, 16 и 17 декабря следует написать на почту.

В компании добавили, что клиенты, ожидающие вывозных рейсов с курортов Египта, находятся в нескольких отелях категории 5* с питанием и получат уведомление о дате и условиях обратных вылетов в ближайшее время.

Около тысячи туристов 15 декабря не смогли вылететь на отдых в Египет, так как власти Иордании с этой даты запретили авиакомпании iFly выполнять рейсы через свое небо. У перевозчика отсутствует сертификат о страховании класса А++, выпущенный в Лондоне, которого требуют власти Иордании. Получить его невозможно из-за санкций. Пассажиров заранее об этой ситуации не уведомили.

iFly запросила у российских властей разрешение на полеты через воздушное пространство Сирии, однако в Росавиации выявили существенные недостатки в документации авиакомпании по оценке рисков. В итоге компании рекомендовали начать работу по возврату пассажиров из Египта, привлекая провозные емкости российских и иностранных авиакомпаний, и рассмотреть вопрос возврата билетов на рейсы, которые невозможно выполнить собственными силами.