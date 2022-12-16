В Росавиавции рассказали об итогах проверки документов iFly на полеты через Сирию

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Руководитель авиакомпании iFly предоставил в Росавиацию документы по оценке рисков полетов гражданских самолетов в Египет через Сирию. Однако в них выявили существенные недостатки. Об этом заявили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

В итоге iFly рекомендовали начать работу по возврату пассажиров из Египта, привлекая провозные емкости российских и иностранных авиакомпаний, и рассмотреть вопрос возврата билетов на рейсы, которые невозможно выполнить собственными силами.

Также авиакомпании рекомендовали обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки пассажиров, передав им пассажиров в рамках коммерческих соглашений.

«Вопрос организации авиакомпанией «Ай Флай» работы с пассажирами задержанных рейсов находится на постоянном контроле. Росавиация готова оказать содействие авиакомпании в организации возврата российских туристов из Египта», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что со вчерашнего дня авиакомпании пришлось отменить или перенести рейсы в Египет. Трудности возникли из-за новых требований к авиастраховке - российские самолеты с двойной регистрацией перестали пускать в воздушное пространство Иордании. Из-за этого возникли проблемы с перелетами из России в Египет и обратно.

Позже компания начала прорабатывать другие маршруты. В Росавиации накануне заявили, что проводят согласование пути, потому что авиаперевозчик планировал лететь над Сирией, но не передал нужные данные. Впоследствии компания ответила, что не получала запрос с такими требованиями. В сообщении ведомства впоследствии было указано, что специалисты авиакомпании завершили оценку факторов риска и подготовили отчет.