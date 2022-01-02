Молодежная сборная России по хоккею вернулась в Москву

Хоккеисты молодежной сборной России и тренерский штаб вернулись в Москву после участия в чемпионате мира. Самолет с российской командой приземлился в Шереметьево вечером 2 января.

Ранее стало известно об инциденте с участием россиян в Канаде, откуда они должны были вылететь трансфером через Европу в Москву. Команды России и Чехии сняли с рейса якобы за неподобающе поведение: курение и употребление алкоголя на борту, отказ надевать медицинские маски.

Позже в Федерации хоккея России дали официальные разъяснения по поводу случившегося. Согласно заявлению организации, игроки поплатились за нарушение масочного режима. В ФХР пообещали разобраться в ЧП, направить запросы перевозчику, Международной федерации хоккея и сборным, которые возвращались с россиянами. Молодежный чемпионат мира по хоккею был завершен досрочно. Организаторы турнира приняли такое решение из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом среди игроков.