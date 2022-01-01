В Федерации хоккея России назвали причину снятия игроков молодежной сборной с рейса в Канаде

Причиной снятия молодежной сборной России по хоккею с рейса в Канаде стали неправильно надетые медицинские маски. Об этом сообщили в Федерации хоккея России (ФХР). Там отметили, что держат ситуацию с вылетом молодежной сборной домой под своим контролем.

В настоящий момент куплены обратные билеты и команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте, добавили в федерации. Прибытие игроков и тренерского штаба в Москву ожидается 2 января.

«Федерация хоккея России выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием российской команды с рейса Калгари - Торонто, у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу», - приводит ТАСС заявление ФХР.

Основная претензия авиакомпании, с самолета которой были сняты игроки, в неправильно надетых медицинских масках членами всей делегации, добавили в ФХР.

Ранее стало известно об инциденте, из-за которого игроки молодежных сборных России и Чехии были сняты с рейса в Канаде, откуда они возвращались с чемпионата мира. Как сообщила журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн, многие молодые люди выпивали спиртное, курили и отказывались надевать маски. Позже главный тренер сборной Сергей Зубов опроверг эти обвинения.