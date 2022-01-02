В стране и мире «Он прям летел»: пассажиры автобуса Москва - Астрахань рассказали о последних минутах перед ДТП Ян Брацкий В результате дорожной аварии погибли пятеро человек, включая водителя автобуса, более 20 получили ранения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МВД РФ Читайте нас на: Пассажиры автобуса Москва - Астрахань рассказали подробности дорожной аварии в Рязанской области. Смертельное ДТП произошло сегодня, 2 января. Водитель допустил столкновение с опорой железнодорожного моста. По мнению пассажиров, он сильно превысил скорость. «Было превышение скорости, перед самым ударом он летел прямо. Я еще подумал об этом как раз. У меня легкое сотрясение, головокружение и тошнота. Я сидел на 22 месте. Это середина автобуса, рядом с одним из выходов. Повезло одним словом. Передняя часть оказалась полностью смята», - рассказал один из пассажиров рокового рейса Андрей Курсков. Незадолго до трагедии этот автобус попал в более мелкое ДТП, рассказывают другие пассажиры. Пока сотрудники ДПС оформляли протокол - все они ждали в салоне. Возможно, автобус был неисправен, считает Владимир Мамцев. После первой аварии неполадки могли усугубиться. «Он только с вокзала выехал, за ним железяка какая-то тянулась под низом, грохот стоял. Малейшая кочка, пассажиры думали, что у них почки поотрываются. Он заблудился по Москве, крутился там. Выехали - первая авария была. Только отпустили дальше ехать - опять авария. Или уснул или что. Но если бы он был неадекватным, то его ДПС не отпустили бы. Значит уснул. В опору въехал», - недоумевает Владимир. По информации регионального главка МВД, ЧП произошло на 277-ом километре автодороги Р22 «Каспий» вблизи села Вослебово. В результате ДТП погибли пятеро человек, включая водителя автобуса. Еще 21 пассажир, среди которых двое детей, получили травмы. Все они доставлены в больницу. «Он ехал очень быстро, трясло очень сильно. Мужчины ему делали замечания, он ничего не ответил. Они ему выкрикнули что-то вроде: "Куда летишь?" Ну и все на этом. У меня был шок, даже не соображала, что я делаю, куда я еду? Я не знала, что отвечать на вопросы. Понятия не имела. Потом только сознание вернулось», - жалуется Надежда, которую госпитализировали в больницу. Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» по факту аварии возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются причины произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика