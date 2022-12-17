Хорватия завоевала бронзу чемпионата мира по футболу в Катаре

Матч со сборной Марокко закончился со счетом 2:1.

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Сборная Хорватии обыграла Марокко в матче за бронзовые медали чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре. Игра закончилась со счетом 2:1.

Счет на седьмой минуте открыл хорватский защитник Йошко Гвардиол. Уже спустя две минуты голом ответил марокканец Ашраф Дари.

Второй мяч в ворота сборной Марокко отправил хорватский нападающий Мислав Оршич. Он забил гол на 42-й минуте матча.

Напомним, финал чемпионата мира пройдет предстоящее воскресенье. За золото первенства планеты сразятся сборные Франции и Аргентины.