По данным журнала, введение потолка цен на российскую нефть в размере $60 за баррель нанесет ущерб европейцам.

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Введение ограничения стоимости продажи российской нефти, доставляемой в Европу водными видами транспорта, которое согласовали ЕС, G7 и Австралия, нанесет ущерб в первую очередь самим европейцам. Данное мнение опубликовано в статье американского журнала Foreign Policy.

Автор материала обратил внимание на то, что Брюссель преподнесла данное решение как успех, однако нефтяное эмбарго не сможет оказать существенного давления на Россию.

«Они раструбили об этом как о смелом многонациональном достижении в области энергетической дипломатии», - говорится в статье.

На самом деле, как пишет журнал, Россия уже давно продает нефть по цене близкой к $60 за баррель, которую ЕС в начале декабря установил в качестве предельной. При этом заявления различных стран в ходе обсуждения данного санкционного решения наглядно демонстрирует противоречия, которые существуют в ЕС. Например, благодаря давлению Венгрии, Словакии и Чехии Россия продолжит поставлять в эти страны нефть через трубопровод «Дружба» без ограничений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о завершении подготовки ответных мер на нефтяное эмбарго. До этого министр финансов Антон Силуанов предупредил, что обсуждение последствий для бюджета, которые повлечет введение потолка цен на нефть, на данный момент является преждевременным. Он также подчеркнул, что решение ЕС нарушает рыночные механизмы.