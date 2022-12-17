В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роскосмосе рассказали о ситуации на поврежденном «Союзе МС-22» и МКС

Сергей Лебедев
20:54 17.12.2022
Температура в корабле остается в пределах нормы — от 28 до 30 градусов.
В Роскосмосе рассказали о ситуации на поврежденном «Союзе МС-22» и МКС
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Центр управления полетами продолжает проводить мониторинг обстановки на борту «Союза МС-22» и российского сегмента Международной космической станции. Температура в корабле остается в пределах нормы. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Температура в корабле остается в пределах нормы — от 28 до 30 градусов, специалисты в Центре управления полетами продолжают контролировать обстановку на борту пилотируемого корабля «Союз МС-22» и российском сегменте МКС. Российский экипаж отдыхает», - говорится в заявлении госкорпорации.

Напомним, в минувший четверг произошло повреждение внешней обшивки корабля. На пилотируемом корабле сработал сигнал падения давления в системе охлаждения, произошла утечка. Из-за этого выход в открытый космос Прокопьева и Петелина пришлось вновь отложить.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев назвал «Звезде» худший вариант развития событий на корабле. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:54 В стране и мире
В Роскосмосе рассказали о ситуации на поврежденном «Союзе МС-22» и МКС
19:54 Спорт
Хорватия завоевала бронзу чемпионата мира по футболу в Катаре
18:59 В стране и мире
В МИД РФ назвали отзыв лицензии русскоязычных каналов в Молдавии актом цензуры
17:06 В стране и мире
Видео
Во Владивостоке горят более двух тысяч «квадратов» складских помещений
18:03 В стране и мире
В Москве арестовали адвоката, пытавшуюся пронести «в себе» телефоны для заключенных в «Матросской тишине»
Популярное
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Видео
Путин: мы в кабалу не собираемся, ресурсы в экономике есть
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.