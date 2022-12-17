В Роскосмосе рассказали о ситуации на поврежденном «Союзе МС-22» и МКС

Температура в корабле остается в пределах нормы — от 28 до 30 градусов.

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Центр управления полетами продолжает проводить мониторинг обстановки на борту «Союза МС-22» и российского сегмента Международной космической станции. Температура в корабле остается в пределах нормы. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Температура в корабле остается в пределах нормы — от 28 до 30 градусов, специалисты в Центре управления полетами продолжают контролировать обстановку на борту пилотируемого корабля «Союз МС-22» и российском сегменте МКС. Российский экипаж отдыхает», - говорится в заявлении госкорпорации.

Напомним, в минувший четверг произошло повреждение внешней обшивки корабля. На пилотируемом корабле сработал сигнал падения давления в системе охлаждения, произошла утечка. Из-за этого выход в открытый космос Прокопьева и Петелина пришлось вновь отложить.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев назвал «Звезде» худший вариант развития событий на корабле.