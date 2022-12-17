Во Владивостоке горят более двух тысяч «квадратов» складских помещений

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Складские помещения на Карьерной улице города Владивостока загорелись в субботу вечером. Об этом сообщило ГУ МЧС Приморского края.

На данный момент поступает информация о том, что пожар охватил около двух тысяч квадратных метров, на которых его удалось локализовать.

Сейчас в ликвидации открытого горения задействованы 12 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.

По предварительным данным, на объектах отсутствовала пожарная сигнализация.

На данный момент пострадавших нет. Доследственную проверку обстоятельств возникновения пожара будет контролировать прокуратура.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Ангарске, охватившем 2,5 тысячи «квадратов». Возгорание произошло на территории местного завода нефти. В результате ЧП двое человек погибли и двое получили травмы. Об этом сообщил Следственный комитет.