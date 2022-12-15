Ангарский нефтезавод полыхает на площади в 2,5 тысячи кв.м

В Минздраве области сообщили о двух пострадавших, их доставили в ближайшую медсанчасть.

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Пожарные в Ангарске Иркутской области пытаются потушить возгорание на территории местного нефтезавода. Огонь полыхает на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Серьезный пожар на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске. Площадь возгорания около 2500 кв.м», - написал Кобзев в своем Telegram-аккаунте.

Не обошлось без пострадавших, отметил он. В больницу госпитализированы два человека. Об их состоянии не сообщается.

«Минздрав области сообщает о 2 пострадавших. Их доставили в медсанчасть №36. Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет», - добавил губернатор.

На тушении пожара работают более 100 человек и 25 единиц специальной техники, сообщили в региональном главке МЧС.