Ангарский нефтезавод полыхает на площади в 2,5 тысячи кв.м
Пожарные в Ангарске Иркутской области пытаются потушить возгорание на территории местного нефтезавода. Огонь полыхает на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«Серьезный пожар на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске. Площадь возгорания около 2500 кв.м», - написал Кобзев в своем Telegram-аккаунте.
Не обошлось без пострадавших, отметил он. В больницу госпитализированы два человека. Об их состоянии не сообщается.
«Минздрав области сообщает о 2 пострадавших. Их доставили в медсанчасть №36. Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет», - добавил губернатор.
На тушении пожара работают более 100 человек и 25 единиц специальной техники, сообщили в региональном главке МЧС.