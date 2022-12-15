В стране и мире Два человека погибли в результате пожара на нефтезаводе в Ангарске Ян Брацкий Пожар на промплощадке нефтеперерабатывающего завода в Ангарске разгорелся на пощади в 2,5 тысячи квадратных метров. © Видео: Регион 38|Иркутск, ВКонтакте © Фото: Прокуратура Иркутской области, Telegram Читайте нас на: Двое рабочих погибли в результате крупного пожара на нефтезаводе в городе Ангарске Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. «По версии следствия, сегодня около 06:00 (01:00 мск) произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли», - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели, изымается техническая экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело. Экспертное мнение и аналитика