Евросоюз запретил покупать своему бизнесу предприятия в энергосекторе России

Кроме этого, европейцам запретили занимать должности в госструктурах и контролируемых государством организациях.

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Евросоюз запретил приобретать и наращивать участие в компаниях, организациях и предприятиях, связанных с российской энергетикой. Соответствующее решение принято в Брюсселе в рамках девятого пакета санкций против России.

«Запрещается приобретать любое новое или расширять любое существующее участие в любом юридическом лице, организации или учреждении», - гласит публикация в «Официальном журнале ЕС».

Данное ограничение касается также организаций, созданных в соответствии с законодательством третьих стран, которые действуют в российском энергетическом секторе.

Кроме этого девятый пакет санкций запрещает европейцам занимать руководящие должности в госструктурах РФ и подконтрольных государству организациях.

Новый список ограничений для российских физических и юридических лиц вступил в силу в пятницу, 16 декабря. Всего в нем числятся около двухсот граждан и организаций. Среди них режиссер Никита Михалков, вице-премьер Татьяна Голикова, блоггер Дмитрий Пучков и певец Григорий Лепс. Также в список попали российские банки, телеканалы и другие организации.