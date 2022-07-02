В Польше заявили, что продолжат добиваться репараций от Германии

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В Польше не намерены отказываться от своих требований репараций за преступления нацисткой Германии во времена Второй мировой войны. Об этом сегодня заявил глава правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Некоторые кричат, что когда мы говорим о репарациях от Германии, то это значит, что мы ходили не в ту школу. Очевидно, что если они платили другим, то почему не должны заплатить нам. Чем мы хуже? Мы не можем отступать, не можем быть мягкими, не можем давать другим и не требовать взамен, потому что это просто всегда плохо заканчивается. Мы должны твердо отстаивать свои интересы» - сказал Качинский во время встречи с избирателями в городе Белосток.

Отметим, тема репараций в Польше поднимается уже не первый год. По последним подсчетам специально созданной комиссии, Варшава рассчитывает получить до одного триллиона долларов выплат.