В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Польше заявили, что продолжат добиваться репараций от Германии

Сергей Лебедев
17:40 02.07.2022
Об этом заявил глава правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.
В Польше заявили, что продолжат добиваться репараций от Германии
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS, globallookpress
Читайте нас на:

В Польше не намерены отказываться от своих требований репараций за преступления нацисткой Германии во времена Второй мировой войны. Об этом сегодня заявил глава правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Некоторые кричат, что когда мы говорим о репарациях от Германии, то это значит, что мы ходили не в ту школу. Очевидно, что если они платили другим, то почему не должны заплатить нам. Чем мы хуже? Мы не можем отступать, не можем быть мягкими, не можем давать другим и не требовать взамен, потому что это просто всегда плохо заканчивается. Мы должны твердо отстаивать свои интересы» - сказал Качинский во время встречи с избирателями в городе Белосток.

Отметим, тема репараций в Польше поднимается уже не первый год. По последним подсчетам специально созданной комиссии, Варшава рассчитывает получить до одного триллиона долларов выплат.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:34 В стране и мире
Видео
Массовая перестрелка мигрантов произошла на границе Сербии с Венгрией
17:07 Вопросы истории
Видео
В Станице Луганская прошла панихида по жертвам авиаудара ВСУ в 2014 году
16:26 В стране и мире
Видео
Марочко заявил, что боевая операция проходит в центре Лисичанска
13:10 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры разбившегося в Якутии Ан-2
10:00 Армия
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Популярное
Видео
Герасимов уделил внимание вопросам использования автоматизированных систем боевого управления в ходе спецоперации
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.