Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем РВСН

Глава Минобороны России отметил, что на протяжении своей истории РВСН надежно стоят на страже интересов Родины, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Ракетных войск стратегического назначения. Глава российского оборонного ведомства отметил, что благодаря профессионализму личного состава, его самоотверженности, верности служебному долгу сегодня обеспечена высокая готовность РВСН к выполнению стоящих перед ними ответственных задач.

«На протяжении своей истории РВСН надежно стоят на страже интересов Родины, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны», - говорится в поздравительной речи Министра.

По словам Сергея Шойгу, имеющие уникальные боевые характеристики стратегические ракетные комплексы мобильного и стационарного базирования, которые были созданы талантливыми учеными, инженерами и конструкторами, дают возможность РВСН успешно осуществлять ядерное сдерживание, гарантировать безопасность РФ и ее союзников.

Также воинов-ракетчиков, ученых и конструкторов, а также специалистов ОПК и ветеранов РВСН с Днем Ракетных войск стратегического назначения поздравил российский экипаж Международной космической станции (МКС). Находясь на околоземной орбите, космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина передали ракетчикам слова благодарности за их службу. Кроме того, они поблагодарили ученых и коллективы оборонно-промышленного комплекса за профессиональное мастерство и трудолюбие в деле испытания новых, в том числе гиперзвуковых, видов вооружения.