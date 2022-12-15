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В Польше рассказали о причинах взрыва подарка из Украины в Главном управлении полиции

Сергей Лебедев
19:59 15.12.2022
По данным местных СМИ, выстрелил гранатомет учебным боеприпасом.
В Польше рассказали о причинах взрыва подарка из Украины в Главном управлении полиции
© Фото: Jaap Arriens globallookpress
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Взорвавшийся у кабинета главного коменданта полиции Польши Ярослава Шимчика подарок из Украины мог быть гранатометом. Об этом сообщает местная радиостанция Zet со ссылкой на собственные источники. По ее данным, произошел выстрел учебным боеприпасом.

«Наши информаторы сообщили, что в помещении Главной комендатуры полиции выстрелил гранатомет, вероятно, с учебным боеприпасом. В результате взрыва был ранен сотрудник службы безопасности, который находился в помещении, расположенном ниже кабинета коменданта», - говорится в публикации.

Напомним, об инциденте, произошедшем накануне, сообщили в четверг в МВД Польши. В результате взрыва комендант получили легкие травмы. Сейчас он находится в больнице.

Также ранение получил гражданский сотрудник управления. Ему госпитализация не потребовалась.

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